Sindicato dos Registos e do Notariado apela a Nelson Évora para que denuncie "cunhas"

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) desafiou Nelson Évora, esta sexta-feira, a denunciar “cunhas” para se obter a nacionalidade portuguesa, tendo em conta as suas declarações sobre a naturalização de Pedro Pichardo, onde acusa a Federação Portuguesa de Atletismo de ter comprado a nacionalidade do luso-cubano.

“As declarações são manifestamente infelizes e infundadas, na medida em que lançam um manto de suspeição sobre toda uma classe profissional, que não é permeável a cunhas, favores ou quaisquer outros tipos de situações de duvidosa legalidade”, sublinha o STRN em comunicado.

O sindicato esclarece que "a concessão da nacionalidade portuguesa pode ser atribuída por via de diferentes fundamentos legais (correspondendo a diferente factualidade que tem de ser documentalmente comprovada)”, e sublinha: “Tanto quanto sabemos, a tramitação dos processos dos dois atletas é completamente distinta, porquanto se baseiam em situações diferentes”.

O STRN termina deixando um apelo a Nélson Évora: “Caso conheça algum caso que não se enquadre na atuação citada deve denunciá-lo às entidades competentes, uma vez que uma situação dessas, a ser verdadeira, seria totalmente inaceitável caso fosse praticada por quem tem a seu cargo a essencial e fundamental tarefa de garantir a certeza e a segurança jurídicas”.