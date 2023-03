Homem de 40 anos detido por roubo e rapto no Porto

A vítima conseguiu libertar-se e fugir do local, mas ainda assim os suspeitos roubaram a sua carteira pessoal com os seus bens.





A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve um homem fortemente indiciado pela prática dos crimes de roubo e rapto, na forma tentada, no Porto.

O crime ocorreu no dia 15 de julho de 2022, pelas 04h35, “quando a vítima seguia apeada e sozinha na Rua do Passeio Alegre, no Porto, foi abordada por três indivíduos que a agarraram pelos cabelos e pescoço, colocando-lhe um pano na boca, para evitar que gritasse, tentando posteriormente introduzi-la à força na viatura em que se deslocavam”, explicou a PJ.

A vítima conseguiu libertar-se e fugir do local, mas ainda assim os suspeitos roubaram a sua carteira pessoal com os seus bens.

Um outro suspeito identificado, já se encontra em prisão preventiva, pelo crime de roubo, na sequência de um outro inquérito.

O agora detido, de 40 anos, desempregado, com antecedentes criminais pelo crime de furto, foi presente à autoridade judiciária tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações semanais no posto policial da residência.