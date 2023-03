Tribunal Penal Internacional emite mandado de detenção a Vladimir Putin

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de captura contra o Presidente da Rússia, por crimes de guerra relacionados com sequestros de crianças ucranianas.

Em comunicado, esta sexta-feira, o TPI acusa Vladimir Putin de ser "alegadamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de população (crianças) e transferência ilegal de população (crianças) de áreas ocupadas da Ucrânia para a Federação Russa".

Além do líder russo, foi ainda emitido um outro mandado de detenção para Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comissária para os Direitos da Criança no Gabinete do Presidente da Federação Russa por acusações semelhantes.

Moscovo já reagiu: "A decisão do Tribunal Penal Internacional não faz sentido para o nosso país, mesmo do ponto de vista jurídico”, disse a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, classificando o mandado de um "ato insignificante".

"A Rússia não pertence ao Estatuto de Roma e não tem obrigações perante ele", disse ainda.