Mandado de captura de Putin é decisão "histórica", diz Zelensly

O Presidente da Ucrânia reagiu à decisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir o mandado de captura contra Vladimir Putin por crime de guerra, classificando a medida como “histórica”.

"Uma decisão histórica, que marca o início de uma responsabilidade histórica", disse o líder ucraniano, numa mensagem publicada no Telegram.

O líder ucraniano disse ainda que Putin e a comissária para os Direitos da Criança no Gabinete do Presidente da Federação Russa, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, são agora "suspeitos de um crime de guerra", recordando a intervenção destes na "transferência ilegal de milhares de crianças" ucranianas para o território russo.

"Seria impossível realizar tal operação criminosa sem a ordem do principal líder do Estado terrorista. Separar as crianças das suas famílias, privá-las de qualquer oportunidade de entrar em contacto com os seus parentes, esconder crianças em território russo, espalhá-las em regiões remotas - tudo isso é obviamente política do Estado russo, decisões do Estado, maldade do Estado", disse ainda Zelensky.