Lar de idosos evacuado no concelho de Coimbra

Foi evacuado, esta sexta-feira, um lar ilegal de idosos, situado em Coimbra, pela Segurança Social.

De acordo com o Diário de Coimbra, mais de duas dezenas de pessoas foram retirados do "lar ilegal", que funcionava em Fala na freguesia de São Martinho do Bispo.

"A ação resultou da decisão de encerramento com caráter de urgência daquela estrutura residencial para pessoas idosas, decretada pela Unidade de Fiscalização do Centro do Instituto de Segurança Social, depois de uma inspeção realizada no passado dia 06 de março, em conjunto com a Autoridade de Saúde", escreve o jornal.

Em declarações à agência Lusa, fonte oficial da Câmara Municipal de Coimbra disse que a autarquia ainda não conhece a razão que levou a evacuação do lar.

Ainda assim, o mesmo jornal cita uma inspetora da Unidade de Fiscalização do Centro do Instituto de Segurança Social que disse que o encerramento das portas do espaço deu-se devido "às condições graves ali verificadas", como por exemplo a falta de condições de alojamento, de higiene, de segurança, de salubridade, com graves riscos para a saúde das pessoas ali alojadas".