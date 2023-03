Putin visita Crimeia para assinalar 9º ano da anexação

Numa visita surpresa, Vladimir Putin deslocou-se, este sábado, Crimeia para no âmbito do nono aniversário da da anexação da península ucraniana pela Rússia, em 2014.

De acordo com a imprensa internacional, o Presidente da Rússia visitou Sevastopol – o porto de origem da frota russa do Mar Negro da Crimeia – tendo estado numa escola de artes com o governador local Mikhail Razvojaev.

"O nosso presidente Vladimir Vladimirovich Putin sabe como surpreender. No bom sentido da palavra", escreveu Razvojaev na aplicação Telegram.