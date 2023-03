Marcelo sobre mandado de captura de Putin: "vamos esperar para ver"

Presumo que tenha a ver com intervenção russa na Ucrânia e alguns aspetos dessa intervenção, mas só vendo o processo é que me poderei pronunciar", disse o Presidente da República.





“Vamos esperar para ver”. Foi assim que Marcelo Rebelo de Sousa reagiu ao mandando de captura do Presidente russo pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

"Não tenho nenhum comentário a fazer sobre essa tramitação”, disse o Presidente da República aos jornalistas, no Funchal na sequência do Congresso dos Juízes Portugueses e da inauguração da delegação da Madeira da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social.

"Não me vou pronunciar, porque, além de não conhecer os fundamentos, é um processo específico no domínio internacional. Eu não comento no domínio interno, não comento no domínio internacional, muito menos não conhecendo os fundamentos”, referiu.

"Presumo que tenha a ver com intervenção russa na Ucrânia e alguns aspetos dessa intervenção, mas só vendo o processo é que me poderei pronunciar", adiantou.