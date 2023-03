Suspeito de assalto a ourivesaria no Porto em fuga

Um homem que realizou, ao final da manhã de hoje, um assalto numa ourivesaria na Rua do Bonjardim, no Porto, e ter ameaçado os funcionários, encontra-se desaparecido, com a PSP à procura do suspeito.

"O indivíduo entrou na loja com uma faca, roubou o ouro e colocou-se em parte incerta", disse fonte daquela autoridade, em declarações à agência à Lusa.

O assalto aconteceu na ourivesaria Pratil e ainda está a ser contabilizado o montante total que o homem roubou.

Segundo a mesma fonte, o assalto à ourivesaria Pratil, na Rua do Bonjardim, no centro do Porto, ocorreu ao final da manhã, tendo já a certeza de que "foi só ouro".