Acidente de autocarro no Bangladesh faz pelo menos 16 mortos

Pelo menos 16 pessoas morreram e várias ficaram feridas este domingo, quando um autocarro caiu numa vala na beira de uma estrada no centro de Bangladesh, avança a Lusa.

O acidente ocorreu às 07h40 (01:40 em Lisboa) na zona de Kutubpur, no distrito central de Madaripur, quando um veículo de passageiros com cerca de 30 pessoas despistou-se e caiu numa vala, revelou à agência de notícias EFE um dirigente da polícia de trânsito local.

Neste incidente, "14 pessoas morreram no local e outras duas pessoas a caminho do hospital. Outras oito ou nove pessoas foram transportadas para o hospital com ferimentos", informou Mofazzal Haque.

Acrescentou ainda que não são conhecidas as causas do acidente: "por ter acontecido de manhã cedo não conseguimos encontrar testemunhas. Os passageiros feridos disseram que estavam a dormir quando aconteceu".

O autocarro saiu da cidade de Khulna às 4h00 (22:00 de sábado em Lisboa) com destino à capital, Daca, disse o subinspetor da polícia de trânsito regional, Abdullahel Baki, ao jornal local 'The Daily Star'.

Os acidentes de trânsito são habituais no Bangladesh devido ao mau estado das estradas, ao trânsito e ao comportamento negligente dos motoristas em relação ao código da estrada.