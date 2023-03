Colisão entre veículo ligeiro e motociclo na IC19 provoca dois feridos

O alerta foi dado pelas 15h48 e não é conhecida a gravidade dos ferimentos das vítimas ou as suas idades.





Uma colisão rodoviária entre um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo no Intenerário Complementar (IC) 19, causou, na tarde desta segunda-feira, dois feiros ligeiros.

O acidente ocorreu no sentido Sintra-Amadora, junto à saída para a Barcarena, no concelho de Oeiras, adiantou fonte do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa, em declarações ao Notícias ao Minuto.

O alerta foi dado pelas 15h48 e não é conhecida a gravidade dos ferimentos das vítimas ou as suas idades.