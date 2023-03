Campanha de sensibilização para a Síndrome de Down apela a uso de meias sem par

Para assinalar o Dia Internacional da Síndrome de Down, a 21 de março, os ativos geridos pela CBRE lançam uma campanha de consciencialização que apela ao uso de meias desirmanadas, no âmbito da iniciativa #DiferentesMasIguais.

O apelo ao uso de meias que não sejam o par uma da outra tem o objetivo de destacar a beleza da diversidade e da tolerância para com as pessoas com Síndrome de Down.

Para a realização da campanha criou-se uma parceria com a marca portuguesa Chulé, que desenvolveu uma edição exclusiva de meias com cores e padrões diferentes, que serão distribuídas a clientes, equipas de limpeza, segurança e manutenção, bem como aos trabalhadores dos edifícios de escritórios, que deverão usá-las durante o dia 21 de março, como demonstração de união e irreverência.

A campanha, implementada pelos ativos da consultora imobiliária CBRE a nível ibérico, será promovida em Portugal em onze escritórios, seis Retail Parks e nove Centros Comerciais, geridos e comercializados pela consultora imobiliária.

Ao longo do mês de março, o Alameda Shop & Spot, Alma Shopping, LoureShopping, LeiriaShopping, Nosso Shopping, RioSul Shopping, Torreshopping, UBBO e 8ª Avenida vão receber associações que acompanham utentes com Síndrome de Down, nomeadamente a APPACDM de Lisboa e Porto, que vão poder passar pela experiência de passar um dia num centro comercial.

Aqui poderão conhecer as instalações, os diferentes postos de trabalho e fazer algumas atividades preparadas especialmente para a visita. Além disso, terão a oportunidade de dar a conhecer a Associação e promover as peças de artesanato desenvolvidas pelos seus utentes.

Dada a relevância do tema, também o Lagoas Park e o WTC Lisboa se associaram à campanha #DiferentesMasIguais, envolvendo toda sua comunidade e trabalhadores. Neste dia, o Lagoas Park terá como convidados especiais 20 jovens adultos pertencentes à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental, a quem será dado a conhecer o “mundo empresarial”.