Jovem detido no Canadá depois de esfaquear dois funcionários da escola

Jovem foi detido cerca de 10 minutos depois do ataque





Um estudante canadiano foi detido esta segunda-feira por ser suspeito de esfaquear dois funcionários de uma escola na cidade de Halifax.

De acordo com declrações da polícia regional à Associated Press, tanto o estudo como as vítimas foram encaminhados para uma unidade hospitalar, sendo desconhecio o estado das vítimas e a dimensão dos ferimentos.

O estudante, que esfaqueou os funcionários fora da escola e foi detido no interior do estabelecimento, já era alvo de preocupação por parte da instituição.

O alerta para o incidente foi dado pelas 9h20, com o jovem a ser detido dez minutos depois.

Lindsey Bunin, porta-voz do centro regional para a educação de Halifax, adiantou que "a polícia chegou ao local quase imediatamente".

Uma estudante de 15 anos contou que viu "um rapaz com uma faca a correr e um segurança atrás dele com uma vassoura" quando se encontrava fora da escola e que "ele estava atrás dele e de repente surgiram cinco carros da polícia que chegaram e o cercaram".

A escola, onde estudam cerca de 1.700 alunos, entrou em confinamento e as aulas foram canceladas durante o resto do dia.

Os casos de incidentes violentos nas escolas são raros no Canadá.