Base. Defesa com quase 3,5 milhões em contratos

Só desde o início deste mês e até esta segunda-feira, entraram no Portal Base cerca de 90 contratos que têm como adjudicante a Marinha - Ministério da Defesa Nacional. No total, essas nove dezenas de contratos somam quase 3,5 milhões de euros entre ajustes diretos, concursos públicos, acordos ou consultas prévias.

O contrato que consubstancia um maior investimento totaliza 1,55 milhões de euros e diz respeito à aquisição de gás natural ao abrigo do lote 3 do acordo quadro de fornecimento de gás natural em regime de mercado livre para Portugal Continental. Foi adjudicado à Petrogal, tendo um prazo de execução de 365 dias.

Em termos de valores, segue-se o contrato, através de concurso público, para subscrição de licenciamento de software e aquisição de serviços conexos para os serviços centrais e Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) do Ministério da Defesa Nacional. O valor total é de 492 814,89 euros com um prazo de execução de 244 dias. A entidade adjudicatária é a Inetum España SA.

Destaque ainda para um contrato no valor de quase 300 mil euros para o fornecimento de sistema perfilador vertical rápido com sensores auxiliares. A entidade adjudicante é o Instituto Hidrográfico através de um concurso público com publicitação de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia. A Qualitas Instruments, Ld.ª foi a empresa escolhida uma vez que foi a única que participou no concurso.

Em seguida, no que diz respeito a valores, está um contrato semelhante, adjudicado à mesma empresa, para fornecimento de sistema perfilador vertical rápido com sensores auxiliares.

Os restantes contratos, destes cerca de 90, dizem respeito a fornecimentos de medicamentos, mobiliário, serviços, licenciamentos, entre outros, e apresentam os valores mais variados, sendo o mais baixo de apenas 20 euros.