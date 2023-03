TAP regista lucro de 65,6 milhões de euros em 2022

Em comunicado, enviado às redações, a companhia aérea informa que conseguiu obter resultados positivos antes do previsto no plano de reestruturação.





A TAP encerrou o ano de 2022 com um lucro líquido de 65,6 milhões de euros, mais 1.664,7 milhões do que no ano anterior.

Em comunicado, enviado às redações, a companhia aérea informa que conseguiu obter resultados positivos antes do previsto no plano de reestruturação.

Assim, a TAP transportou, no ano passado, um total de 13,8 milhões de passageiros, “um aumento de 136,1% em relação ao ano anterior e atingindo 81% dos níveis de 2019”, com as receitas a somarem os 3 485 milhões de euros, 151% acima do ano fiscal de 2021, juntamente com um nível de atividade mais elevado (ASK aumentou 94,2%).

“Durante o primeiro ano completo do Plano de Reestruturação, a TAP gerou um lucro operacional que é um recorde histórico para a empresa. A TAP gerou também um lucro líquido positivo muito forte, tendo em conta o seu nível de alavancagem”, refere Christine Ourmières-Widener, CEO da companhia aérea, na mesma nota.

A última vez que a companhia aérea tinha registado lucros corria o ano de 2017.