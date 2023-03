Marcelo apela a um Portugal "mais inclusivo" no Dia contra a Discriminação Racial

Assinala-se esta terça-feira o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial e Marcelo Rebelo de Sousa deixou um apelo contra o racismo.

"Num momento de desafios - da pandemia recente aos efeitos da invasão da Ucrânia pela Rússia e seu impacto no quotidiano de todas e todos - não permitamos que o preconceito e a desconfiança tomem o lugar da amizade, do diálogo aberto e da boa-vizinhança", disse o Presidente da República, numa nota publicada no site oficial da Presidência da República.

O Chefe de Estado apela à "união em torno de um Portugal mais inclusivo e menos injusto, onde a possibilidade de uma vida digna e plena possa estar ao alcance de todas e todos, independentemente da sua etnia e da sua origem".

"Concentremo-nos naquilo que nos aproxima. Possa o país que deixamos às próximas gerações ser mais justo na diversidade do que aquele no qual nascemos", pode ler-se.

Este dia foi assinalado pela Organização das Nações Unidas (ONU) na sequência do massacre de Sharpeville, na África do Sul