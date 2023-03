Ferrari alvo de ataque informático

A Ferrari sofreu, esta terça-feira, um ataque informático, tendo sido pedido à marca um pedido de resgate de dados pessoais de clientes que foram roubados.

"De acordo com a sua política corporativa, a Ferrari não aceitará nenhum pedido de resgate, pois isso financiaria atividades criminosas e permitiria que os autores das ameaças perpetuassem os seus ataques", esclareceu a marca de carros, em comunicado.

"A Ferrari leva muito a sério a questão do sigilo e entende a importância do ocorrido. Fizemos parceria com especialistas para fortalecer ainda mais os nossos sistemas e temos certeza de que são robustos", diz ainda a nota.