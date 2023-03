Xi Jinping convida Vladimir Putin a visitar a China este ano

O Presidente chinês convidou o homólogo russo, Vladimir Putin, a visitar a China ainda este ano.

"Na segunda-feira, convidei o presidente Putin a visitar a China este ano, assim que lhe seja conveniente", anunciou Xi Jinping, no início de um encontro com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin.

O chefe de Estado chinês também pediu ao primeiro-ministro russo que visite a China o "mais rápido possível".

Xi Jinping deslocou-se à sede do governo russo antes de visitar o Kremlin, onde vai reunir novamente com Putin.

O presidente chinês e o PM russo posaram em frente às bandeiras da China e Rússia para uma fotografia formal e deram um aperto de mão.

"Antes de tudo, gostaria de parabenizá-lo pela sua reeleição como Presidente da República Popular da China. E gostaria de agradecer sinceramente pela grande atenção pessoal que dedica ao desenvolvimento da amizade e parceria Rússia-China", disse Mishustin.

Lembrou que esta é a primeira deslocação ao estrangeiro desde que Xi Jinping foi reeleito, o PM russo sublinhou que esse facto “demonstra a natureza especial das relações russo-chinesas, que estão a entrar numa nova era".

"Hoje, as conversas com o presidente da Federação Russa, Vladimir Vladimirovich Putin, vão decorrer no Kremlin. Prevê-se a tomada de decisões importantes sobre o desenvolvimento da cooperação entre a Rússia e a China, até 2030", acrescentou.