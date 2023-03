Benfica vai renovar com quatro jogadores

Os dirigentes encarnados vão aproveitar a pausa no campeonato nacional, devido compromissos nacionais, para falar com os representantes dos jogadores





O Benfica está a preparar uma série de renovações contratuais com Grimaldo, Otamendi e Cher Ndour que terminam o vínculo com as águias no final da época e ainda a prolongamento do contrato de Rafa Silva, que tem ligação com o clube até à época 2023/2024, avança A Bola.

Ao que tudo indica os dirigentes encarnados vão aproveitar a pausa para os compromissos nacionais para falar com os representantes dos jogadores, começando pelo dossiê de Grimaldo, de acordo com o jornal desportivo.

O lateral tem feito uma excelente época o que levou ao interesse de vários clubes, desde os grandes espanhóis, com destaque para o Atlético de Madrid, aos clubes da Premier League e também de França.

Os encarnados pretendem renovar com Otamendi por mais duas épocas, mas pretende aguardar pela reta final da temporada para perceber como está o interesse de algumas equipas de Itália e Espanha que têm interesse na sua contratação.

A Bola avança que o argentino quer continuar a jogar na Europa, num emblema que lute por títulos.

Segundo a mesma fonte, o processo de Rafa também parado, está encaminhado desde novembro.

Quanto à renovação de Cher Ndour, que já foi considerada como muito complicada, parece estar próxima e a estreia pela equipa principal poderá ter sido fulcral para o jogador concordar com o vínculo de cinco anos que o clube oferece.