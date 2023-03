Vila de Cima e Vila de Baixo (parte 1)

«The problem with socialism is that eventually you run out of other people’s money». Margaret Thatcher, UK primeira-ministra

«Sempre sobre-estimamos as mudanças no próximo ano mas subestimamos as mudanças dos próximos dez». Bill Gates, Fundador da Microsoft





Queridas Filhas,

Há 25 anos, duas vilas geminadas assemelhavam-se a gémeos idênticos. Por ironia, os presidentes de câmara de ambas eram gémeos e seguiram as mesmas políticas. A única diferença entre Vila de Cima e Vila de Baixo era o derby anual de futebol. Os gémeos reformaram-se e dois políticos diferentes foram eleitos para as respetivas câmaras.

Vila de Baixo elegeu Xico Iluminado. Um local com estudos superiores em Universidade de Elite e staff do partido nacional. Vila de Cima elegeu Manuel Humilde. Um local com estudos em Universidade Local e líder ativo em negócios e associações locais.

Com ambições para chegar a cargos de política nacional e supranacional, Xico Iluminado arregaçou as mangas e planeou um legado vistoso. Primeiro nacionalizou a principal companhia de camionetas local e pintou os veículos com as cores da cidade. Fez-se uma festa. Quando o tesoureiro inquiriu sobre financiamento, Xico Iluminado sugeriu um caminho equilibrado: metade através de divida municipal e a outra metade através de um aumento pequeno das contribuições autárquicas. A popularidade de Xico aumentou.

Embalado com este sucesso, Xico decidiu ampliar e replantar os parques municipais. Simultaneamente, alguns amigos de Xico, que o ajudaram na campanha eleitoral, pediram-lhe emprego. Xico criou um novo departamento municipal de parques e contratou os seus amigos para o dirigirem. O financiamento foi o mesmo: metade de divida e metade com um aumento pequeno das contribuições autárquicas.

Um ano depois, os parques foram gabados por media nacionais. Os responsáveis do departamento gostaram da atenção e a popularidade de Xico aumentou. No ano seguinte, aborrecidos com pouco que fazer, Xico e os amigos decidiram substituir a sinalização de trafico municipal e mudar os baldes do lixo para um modelo de designer internacional. De novo financiado com divida e aumento das contribuições autárquicas.

Entretanto as eleições vieram e Xico Iluminado foi reeleito. Surpreendentemente para ele, e apesar da baixa qualidade do opositor, a sua percentagem de vitoria foi inferior. O seu staff estudou e concluiu haver alguma insatisfação de alguns eleitores com a subida das contribuições e consequente redução do poder de compra.

No inicio do seu segundo mandato, Xico Iluminado deparou-se com uma semana de inundações. Os bombeiros fizeram um excelente trabalho para minimizar os danos e os serviços de águas conseguiram evitar contaminação e interrupção de serviço. O eleitorado aprovou e as sondagens de Xico subiram.

Contudo, as famílias dos bombeiros e dos empregados de serviço de águas sentiram-se injustiçados. Tinham menos dinheiro para viver e a carga mérito de trabalho tinha subido. Manifestaram o desagrado a Xico Iluminado, e este imediatamente subiu os salários de cada em 10%. Para pagar esta despesa adicional, aumentou a divida e as contribuições autárquicas.

Entretanto, a subida de inflação na Europa levou o Banco Central a subir taxas de juro, e o custo dos juros da divida contraída por Xico Iluminado já não era coberta pelas receitas da contribuição autárquica. Depois de muito debate, Xico Iluminado e o Tesoureiro, lançaram um imposto sobre vendas que adicionava 2% ao preço de todos os produtos e serviços vendidos no município.

Esta subida de custo de vida levou alguns habitantes a mudarem-se para outras Vilas. Isto naturalmente reduziu as receitas autárquicas. Por outro lado, os prejuízos operacionais na empresa de camionagem municipal, também obrigavam a contribuições adicionais de capital, financiadas por dividas. Por último, os outros empregados municipais (incluindo condutores das camionetas) sentiram-se injustiçados por não serem incluídos no aumento de 10%. Quando o tesoureiro recusou o aumento, marcaram Greve Municipal, que gerou alguma atenção nacional.

Xico Iluminado, seguindo outros exemplos do seu partido, acedeu ao aumento em 8%. Com ajuda do seu carisma e colegas de partido a nível nacional, conseguiu restruturar a divida com os bancos: nenhum juro seria pago no próximo ano (até as eleições), no ano seguinte apenas juros devidos seriam pagos e só depois se retomaria o abatimento da dívida.

Xico Iluminado tinha uma reputação dentro do partido de estrela em ascensão. Muitos admiravam a obra feita: empresa de camionagem, jardins com menções internacionais, sinalização municipal e mobiliário de rua admirado por artistas… Mas Xico sabia que dificilmente os bancos aceitariam mais mudanças na divida. E tinha também se comprometido com os bancos a não aumentar despesas publicas sem autorização dos bancos.

Entretanto, a saída de habitantes e o fecho de alguns negócios locais que os serviam, reduziam as contribuições autárquicas arrecadas mês após mês. O caminho de Xico estreitava-se. Mas, educado por um barão do seu partido, Xico concebeu um plano: manter a aparência de confiança e otimismo frente ao eleitorado, enquanto internamente se candidatava a um posto no governo central.

A mudança aconteceu 6 meses depois. Xico saiu ainda com bastante popularidade. Com espanto, as pessoas questionavam-se como um rapaz tão carismático tinha deixado Vila de Baixo com menos população e apenas 2/3 dos negócios locais que Vila de Cima?...

Na próxima carta vamos ver o progresso de Vila de Cima.