Mbappé é o novo capitão da seleção francesa e Griezmann ficou desagradado

Kylian Mbappé é o novo capitão da seleção francesa, anunciou esta terça-feira o selecionador Didier Deschamps. Segundo a imprensa local, decisão terá desagradado Antoine Griezmann, o vice-capitão.

O avançado do Paris Saint-Germain sucede a Hugo Lloris, guarda-redes que se retirou da seleção depois do Mundial no Qatar.

De acordo com o Le Figaro, Griezmann não escondeu o desagrado com a escolha do treinador, e estará mesmo a ponderar a sua continuidade ao serviço dos “Bleus”.

Deschamps revelou a sua decisão numa entrevista à TF1.

“Kylian Mbappé é o novo capitão da França. Antoine Griezmann é o novo vice-capitão. O Kylian reúne todas as condições para ter esta responsabilidade. Tanto em campo como fora, é um elemento aglutinador”, afirmou o técnico.