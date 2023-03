Vogal do Conselho de Administração da TAP renuncia ao cargo

Silvia Mosquera Gonzalez, vogal do Conselho de Administração da TAP, vai deixar a empresa no próximo dia 23 de junho.

A notícia foi esta terça-feira avançada pela companhia aérea em comunicado, depois de Gonzalez ter renunciado ao cargo.

A TAP agradeceu à voga "todo o serviço prestado, numa altura particularmente desafiante para a Companhia" e desejou-lhe "as maiores felicidades pessoais e profissionais para o futuro".

Recorde-se que esta é a terceira saída de peso na administração da transportadora aéra, depois da demissão do presidente do conselho de administração, Manuel Beja, e da CEO, Christine Ourmières-Widener, durante a apresentação do relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre o acordo celebrado entre a TAP e Alexandra Reis