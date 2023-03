Autoridades investigam as causas do acidente.





Um motociclista, de 55 anos, morreu, esta quarta-feira de madrugada, na sequência de um acidente em Aveiro.

O óbito foi declarado no local e o corpo foi levado para o instituto de medicina legal de Aveiro, segundo o Correio da Manhã.



As circunstâncias do despiste estão agora a ser investigadas pelas autoridades.