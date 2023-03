Para Bill Gates a IA é o avanço tecnológico mais importante em décadas

Bill Gates, o cofundador da Microsoft e um dos maiores filantropos da atualidade, partilhou na terça-feira, no seu site oficial, a visão que tem da Inteligência Artificial (IA) e da forma como esta será implementada na sociedade em que vivemos.

Intitulada “O início da Era da Inteligência Artificial”, na carta, é nítido o entusiasmo do gigante tecnológico que acredita que esta poderá ser implementada tanto na área da educação como na da saúde. Segundo o mesmo, esta é tão fundamental quanto a criação do microprocessador, do computador pessoal, da Internet e do telemóvel.

“Mesmo quando a tecnologia seja aperfeiçoada, a aprendizagem continuará a depender de grandes relações entre estudantes e professores”, lê-se no texto. “Vai melhorar - mas nunca substituir - o trabalho que os estudantes e os professores fazem em conjunto na sala de aula”, acrescenta.

Gates acredita que a IA poderá ajudar os professores a elaborar um plano de aprendizagem para os estudantes, ajudando ainda a avaliar os conhecimentos obtidos durante as aulas.

Relativamente à saúde, acredita que esta deverá ‘libertar’ os profissionais desta área de tarefas mais burocráticas, como formulários de seguro e outros relatórios de consultas. Assim, escreve Gates, profissionais da área da saúde conseguirão passar mais tempo a acompanhar os próprios pacientes.