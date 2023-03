Jovem que matou namorado da 'ex' em Torres Vedras condenado a 14 anos de prisão

O jovem acusado de ter matado o namorado da sua ex-companheira, o ano passado em Torres Vedras, foi condenado, esta quarta-feira, a 14 anos de prisão por homicídio simples.

De acordo com a juíza do processo, o arguido Bruno Romão, de 22 anos, foi "absolvido do crime de homicídio qualificado e condenado por homicídio simples", que tem uma moldura penal entre 8 a 16 anos, tendo sido fixada a pena de prisão em 14 anos.

Bruno Romão estava a ser julgado por homicídio qualificado, mas, perante a prova produzida, o tribunal decidiu acusá-lo de homicídio simples, cuja moldura penal é menor.

O crime aconteceu durante a época do Carnaval em Torres Vedras, quando, a 26 de fevereiro de 2022, o arguido encontrou a vítima na rua com a sua ex-namorada.

O arguido admitiu ter matado a vítima, de 32 anos, mas alega que teve um “apagão” na memória, devido ao consumo anterior de álcool e droga.