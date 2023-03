EDP Energia Solidária vai investir mais de dois milhões em projetos sociais de transição justa em Portugal, Espanha e Brasil

A EDP vai investir mais de dois milhões de euros para apoiar projetos sociais e inovadores que promovam a transição energética justa em Portugal, Espanha e Brasil.

Um apoio que será atribuído no âmbito do programa EDP Energia Solidária.

Em Portugal, os projetos candidatos deverão enquadrar-se nas áreas de energias renováveis, da eficiência energética e da mobilidade sustentável.

As organizações interessadas poderão candidatar-se à nova edição do Energia Solidária entre 1 e 31 de maio de 2023 através do site da Fundação EDP .

A relevância social, o caráter inovador e a sua sustentabilidade a longo e médio prazo são alguns dos critérios pelos quais os projetos serão avaliados.

"A EDP está fortemente empenhada, através das suas fundações em Portugal, Espanha e Brasil, em incorporar no seu investimento social as questões da transição energética justa e da inclusão e eficiência energética. Com o programa Energia Solidária, a EDP quer reforçar e ampliar esse mesmo compromisso e envolver todos num processo de transição energética que se quer justo e sustentável. Este é um caminho inquestionável e que deve contribuir para a melhoria da qualidade de vida de pessoas e comunidades, em especial as que se encontram em contexto mais vulnerável”, salienta Vera Pinto Pereira, administradora executiva da EDP e presidente da Fundação EDP.