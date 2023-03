Dono do Grupo Impala detido pela Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na sede do Grupo Impala e o dono, Jacques Rodrigues, foi detido, assim como o filho, Jacques Gil Rodrigues. Ambos são suspeitos dos crimes de corrupção, burla qualificada, falsificação. Em causa estão dívidas no valor de 100 milhões de euros a credores, escreve a revista Visão.

Segundo a mesma fonte a investigação, começou após uma queixa-crime apresentada por um ex-trabalhador do Grupo Impala no DIAP de Sintra, acerca de suspeitas de burla qualificada, insolvência dolosa e corrupção no âmbito de processos de falência ligados a várias sociedades do grupo.

Foram ainda detidos um advogado, um revisor oficial de contas e um administrador de insolvência, suspeitos de terem auxiliado o plano do dono do Grupo Impala, que nos últimos anos resistiu a vários processos de insolvência.

A investigação concluiu que Jacques Rodrigues desviou património das empresas para a sua família, prejudicando, vários credores das empresas do Grupo Impala. Só aos trabalhadores terá ficado a dever mais de 38 milhões de euros.

A PJ está a fazer buscas na sede do Grupo Impala, em Sintra, mas também a outros a escritórios de empresas e às casas dos suspeitos.