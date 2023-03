Portugal contribui com 75 mil euros para investigações de crimes de guerra na Ucrânia

Portugal vai contribuir com 75 mil euros no apoio à recolha de provas de crimes de guerra na Ucrânia, revelou o Ministério da Justiça, admitindo ainda que poderá enviar peritos da Polícia Judiciária e do Instituto de Medicina Legal.

Sublinhe-se que Catarina Sarmento e Castro já tinha assumido, esta semana em Londres, a vontade em ser dado apoio financeiro para as investigações a eventuais crimes de guerra na Ucrânia

"No que respeita ao apoio às investigações do TPI aos crimes de guerra cometidos na Ucrânia, em particular ao crime de agressão, Portugal já tinha prestado um apoio adicional através da disponibilização de um perito nacional da Polícia Judiciária em regime de destacamento e do pagamento antecipado da contribuição nacional para o Tribunal, tal como solicitado pelo Gabinete do Procurador", adiantou a tutela, à agência Lusa.

O Governo confirmou também que está a ser estudada a possibilidade "enviar peritos da PJ e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses para integrar equipas forenses no terreno, numa base rotativa".

Recorde-se que representantes de mais de 40 países estiveram reunidos esta semana em Londres para discutir medidas de apoio ao Tribunal Penal Internacional independente (TPI) na investigação de crimes de guerra na Ucrânia.

O apoio financeiro anunciado facultado pelos Estados-membros já ascende a mais de oito milhões de euros.