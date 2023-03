UEFA vai investigar Barcelona devido a 'Caso Negreira'

A UEFA vai investigar o Barcelona na sequência do caso Negreira, que envolve alegados pagamentos do clube ao antigo vice-presidente do Comité Técnico dos Árbitros, José Maria Enríquez Negreira, em favorecimento por parte dos árbitros durante 17 anos.

“De acordo com o artigo 31.º, n.º 4, do Regulamento Disciplinar da UEFA, os Inspetores Disciplinares e de Ética da UEFA foram nomeados para conduzir uma investigação relativa a uma potencial violação do quadro jurídico da UEFA pelo Barcelona em ligação com o chamado ‘Caso Negreira’”, lê-se no comunicado do organismo que rege o futebol europeu.

O Comité Ético e Disciplinar da UEFA vai investigar o caso e o Barcelona arrisca ser excluído das provas europeias durante algum tempo, caso a UEFA considere que os catalães infringiram o regulamento disciplinar.