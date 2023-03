Maquinistas da CP agendam novas greves entre 1 e 30 de abril

O Sindicato dos Maquinistas anunciou, esta quinta-feira, novas greves na CP de 1 a 30 de abril.

"Numa atitude de desconsideração pelos trabalhadores e pelas dificuldades que estes e as suas famílias atravessam nestes tempos de inflação galopante, efetuado qualquer diligência para a resolução do conflito laboral em curso, não resta aos Maquinistas outro caminho se não continuar a luta”, lê-se no comunicado daquele sindicato.

Entre as 0h00 de dia 1 de abril e as 24h00 de 30 de abril, os trabalhadores vão estar em greve em "todo o período de serviço sempre que lhes seja atribuído um período normal de trabalho diário cujo horário de trabalho não conste nas escalas em vigor à data do início da greve", informou o sindicato.

Na próxima paralisação de serviços de CP estão envolvidos os maquinistas, os técnicos, os inspetores de tração, entre outros trabalhadores.