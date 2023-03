Igreja. PJ pede mais informações a Pedro Strecht

Felícia Cabrita com Vítor Rainho

O pedopsiquiatra Pedro Strecht foi chamado ao departamento central da Polícia Judiciária, em Lisboa, que está a reunir as denúncias de abusos sexuais na Igreja: ou entrega mais elementos sobre os casos denunciados ou os inquéritos serão arquivados. Trata-se de denúncias que, segundo informação oficial da própria Procuradoria-Geral da República, têm «informação demasiado vaga» para se poder fazer qualquer investigação.

Após a Comissão Independente (CI) liderada por Pedro Strecht ter alardeado que os mais de cem nomes de sacerdotes, ou leigos ligados à Igreja, estão ainda no ativo, na PJ começa a sentir-se algum incómodo: «Após o alvoroço público que estas declarações provocaram, as pessoas ficaram com a noção de que o relatório da CI servia para ajudar a Justiça quando não passa de um mero estudo sociológico», diz fonte policial ao Nascer do SOL.

A mesma fonte adianta: «Os casos que nos chegaram, para além de não terem os nomes das alegadas vítimas, são muito pouco claros em relação aos abusos que terão sido praticados. Temos aqui dois grandes problemas: a CI, em termos jurídicos, não soube tipificar os crimes e as declarações que temos são muito vagas nesta matéria; depois, houve uma falha terrível no inquérito online. Parece que partiram do princípio que as vítimas não queriam falar e não colocaram qualquer opção para que elas se identificassem, se o desejassem. Nunca se sabe se, entre tantas pessoas, não haveria quem quisesse dar o nome. O que complica tudo porque, sem vítima identificada e com tão poucos pormenores sobre o crime, é muito difícil isto ter pés para andar».

