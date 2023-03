Alexandre Fonseca CEO da Altice USA

Continua com sede em Lisboa





Alexandre Fonseca, o até aqui co-CEO do grupo Altice na Europa – funções que assumiu no ano ano passado – foi nomeado chairman na Altice USA, a filial norte-americana do grupo de telecomunicações, em regime de acumulação de funções.

O Nascer do SOL sabe que Alexandre Fonseca vai manter a sua sede em Lisboa. Nas redes sociais, Alexandre Fonseca disse que «foi com enorme satisfação e sentido de responsabilidade» que assumiu o novo cargo, lembrando que «a operação da Altice USA está hoje numa fase muito importante, com uma nova equipa de gestão, motivada e altamente qualificada para executar o plano de crescimento».

O gestor diz ainda que esta nova responsabilidade vai aliar-se às atuais de liderança das restantes operações do grupo em todo o mundo, num reforço de compromisso com a empresa que faz parte há 12 anos. «Vamos continuar a trabalhar para fazer crescer a Altice no panorama mundial das telecomunicações, tecnologia, media e inovação», assegurou.