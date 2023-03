Uma dezena de feridos devido a turbulência em voo de Luanda para Lisboa

Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas esta quinta-feira devido à turbulência sentida num voo da Hi Fly, ao serviço da TTAG, entre Luanda e Lisboa.

De acordo com a TAAG, o incidente, que provocou dois feridos entre a tripulação, deveu-se às "condições atmosféricas adversas".

A turbulência ocorreu quando a aeronave se encontrava por cima da República Democrática do Congo.

Segundo o Novo Jornal, oito passageiros precisaram de assistência médica, tendo um deles sido assistido por um médico que seguia a bordo.

Em comunicado, a companhia aérea disse ter enviado ambulâncias para o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde o avião aterrou pelas 20h37, depois de uma viagem de mais de sete horas.

Na mesma nota, consta a informação sobre o adiamento para esta sexta-feira de manhã do voo DT 650 Luanda-Lisboa, que deveria partir no mesmo dia, pelas "condições da pista" do Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, na capital angolana, que teria o "piso escorregadio devido à chuva intensa".