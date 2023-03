Défice orçamental cai para 0,4% do PIB em 2022

O défice das Administrações Públicas, em contabilidade nacional, caiu para 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, abaixo da meta oficial do Governo, depois de ter ficado nos 2,9% em 2021, divulgou o Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira.

“O saldo das Administrações Públicas (AP) diminuiu 1,4 p.p. no 4º trimestre de 2022, fixando-se em -0,4% do PIB (-2,9% em 2021). Considerando os valores trimestrais e não o ano acabado no trimestre, o saldo das AP no 4º trimestre de 2022 atingiu -5 671 milhões de euros, correspondendo a -9,1% do PIB, o que compara com -4,1% no período homólogo, refletindo o aumento significativo da despesa com prestações sociais (17,6%) e os subsídios pagos (88,6%)”, detalha o gabinete de estatística.

Estes valores ficam abaixo dos 1,5% que foram avançados na última estimativa do Governo.

O INE avança ainda que a necessidade de financiamento da economia portuguesa reduziu-se no quarto trimestre do ano passado, passando de 0,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no 3º trimestre de 2022 para 0,6% do PIB (em 2021, a economia tinha registado uma capacidade de financiamento de 0,9% do PIB).

Já o Rendimento Nacional Bruto (RNB) e o Rendimento Disponível Bruto (RDB) aumentaram, respetivamente, 2,6% e 2,7% relativamente ao trimestre anterior (11,0% e 10,4%, pela mesma ordem, relativamente a 2021). “A redução do saldo externo da economia em 2022 refletiu principalmente a redução da capacidade de financiamento das Famílias, que passou de 3,4% do PIB em 2021 para 0,5% em 2022”.