Famílias mais vulneráveis vão receber 30 euros por mês

As famílias mais vulneráveis vão receber mais 30 euros por mês. A medida foi avançada esta sexta-feira pelo ministro das Finanças e revelou ainda que o valor será pago ao longo deste ano.

O pagamento que será feito de forma automática e trimestral irá abranger três milhões de pessoas e um milhão de agregados familiares. Isto significa, de acordo com a ministra Ana Mendes Godinho, que o primeiro valor a ser pago será em abril, depois em junho, agosto e novembro.

A ministra do Trabalho e da Solidariedade apelou a que os cidadãos atualizem os seus dados na Segurança Social Direta, porque o apoio será pago apenas por transferência bancária.

Já o complemento extraordinário até ao quarto escalão do abono de família vai traduzir-se em 180 euros anuais, e chegará a 1,1 milhões de crianças. Também será pago trimestralmente, com a primeira prestação a chegar em maio, com o abono, depois em junho, agosto e novembro. No total, um casal com dois filhos que recebe abono de família poderá receber até 720 euros.

A medida irá custar ao Estado 580 milhões de euros.