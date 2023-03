Sete detidos no Porto em operação de combate à criminalidade

Seis homens, com idades compreendidas entre os 19 e os 22 anos, e uma mulher, de 24 anos, foram detidos na quinta-feira pela Polícia de Segurança Pública (PSP) numa operação de prevenção e combate à criminalidade nos bairros do Viso e de Ramalde, no Porto.

Num comunicado esta sexta-feira divulgado, o Comando Metropolitano do Porto da PSP adianta que a 2.ª Divisão Policial deteve, pelas 14h30 de ontem, sete pessoas, cinco das quais pelo crime de tráfico de estupefacientes, uma por condução sem habilitação legal e outra no âmbito de mandado de detenção pendente.

Foram detidos quatro homens (um empregado de balcão, dois desempregados e um estudante), com idades entre os 20 e os 22 anos, pelo alegado crime de tráfico de estupefacientes, residentes no Porto, Avintes e Fajozes, e também uma mulher, de 24 anos, desempregada e residente no Porto.

Pelo crime de condução sem habilitação legal foi detido um jovem de 19 anos, estudante e residente em São Mamede de Infesta, sendo que pelo mandado de detenção pendente, foi detido outro jovem de 19 anos, desempregado e residente no Porto.

No âmbito da mesma ação, foram ainda apreendidas 427 doses individuais de haxixe, quatro automóveis e um telemóvel.