Tempos difíceis no futuro para os idosos

por Roberto Cavaleiro

Os aposentados que obtêm a maior parte do seu rendimento de pensões e poupanças vinculadas a índices do mercado de acções não serão consolados pela notícia de que parte dos US$ 280 bilhões em dinheiro dos cidadãos que agora está a ser prometido pelas autoridades suíças para apoiar o casamento relâmpago do UBS com o Credit Suisse será usado para (1) manter os enormes pagamentos de bónus e “compensações” devidos aos executivos cujas políticas imprudentes levaram à queda e (2) abolir o limite de garantias de indemnização de € 250.000 feitas aos depositantes. Isso parece apoiar a “Lei da Espiral” capitalista de que qualquer movimento descendente na riqueza do hoi polloi deve ser proporcional a um movimento ascendente na riqueza da elite minoritária. De fato, uma reversão da “teoria do gotejamento”

O Credit Suisse prestou serviços predominantemente aos ultra-ricos e permitiu alguns procedimentos bancários de investimento bastante extraordinários, dignos dos mais inventivos e ambiciosos gestores de hedge-funds. É significativo que, durante a caótica quinzena passada, a Bitcoin tenha subido 35% em valor, especialmente porque as perdas dramáticas sofridas nos EUA pelos bancos First Republic e do Silicon Valley foram devido a desafios substanciais de liquidez feitos pelos seus investidores, principalmente digitais.

A contínua descida para o abismo financeiro causada pela especulação bancária de investimento, mais a continuação de altas taxas de inflação, inevitavelmente trará novas quedas no valor real das nossas pensões e poupanças e uma consequente redução dos padrões de vida que já se aproximam da pobreza económica.

Tomar 21 de março 2023