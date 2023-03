Detido homem que tentou matar o tio durante velório do pai

Um homem, de 30 anos, foi detido pela Polícia Judiciária por tentativa de homicídio, em Setúbal.

O detido desferiu golpes na cabeça do tio, de 58 anos, durante o velório do próprio pai, esta quinta-feira.

“Os factos foram praticados pouco depois das 17h50 do dia 23 do corrente mês de março, no interior de uma igreja de Setúbal, local onde o suspeito se encontrava a velar o corpo do seu próprio pai”, informa a PJ, em comunicado.

“Depois de se ter apercebido de que a vítima, seu tio, se encontrava no interior da igreja, o suspeito, movido por um espírito de vingança e por desavenças antigas, dirigiu-se à respetiva habitação, muniu-se de uma arma branca e, de seguida, regressou ao local do velório e, com clara intenção de lhe tirar a vida, desferiu três golpes na cabeça da referida vítima”, lê-se na mesma nota.

O homem será agora presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.