Tenista ucraniana recusou cumprimentar adversária russa

Marta Kostyuk, uma tenista ucraniana de sucesso que se encontra no 38.º lugar no raking, recusou cumprimentar Anastasia Potapova, atleta russa, no final de uma partida do Masters 1000 de Miami.

"Obviamente que há tensão – não somos amigas. Estamos em guerra neste momento", disse Marta Kostyuk, de 20 anos, citada pela imprensa internacional.

"Há muita coisa que a WTA tem feito com a qual não concordo. Isto não vai mudar, só vou receber mais ódio nas redes sociais. Independentemente do que eu diga, vou receber muito ódio. Não sei. Podem avisá-la. Podem suspender alguém, não sei. Não posso comentar, é simplesmente esquisito", referiu.

Potapova entrou no torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos, com uma camisola do Spartak de Moscovo, o que terá irritado Kostyuk.

“Não houve qualquer intenção política no uso da camisola. É muito triste que as pessoas pensem coisas que não são verdade. Simplesmente sou super fã do Spartak desde os meus dez anos. O meu pai construiu parte do estádio, é a nossa cena de família”, disse a tenista russa.