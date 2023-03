O examinador e o violador!

Hoje, e por intermédio de uma familiar da Lara, de mais uma Lara, ela está finalmente em paz. Sem sabermos porquê, com as lágrimas a escorrem-me pelos olhos, existe por suposto um mal, tão mau, como aquele que leva o ainda puro olhar de uma criança. Quero dizer, que a Lara se defendeu, gritou, foi uma guerreira até ao fim. A Lara tinha cinco anos quando foi morta pelo avô! Imaginem então qual é a nossa responsabilidade! Quando recebi a mensagem fiquei a olhar para o telemóvel, passaram-me o testemunho de dizer algo. Então digo que enquanto conseguir reunir a sociedade civil e artistas, pessoa individual, irei sempre até ao limite das minhas forças lutar. Mas enquanto não modificarem a mentalidade dos juízes, apostarem na reeducação nas escolas e em casa e obtivermos mudanças ainda ao nível do aumento das penas, para os agressores que ficam sem castigo e as suas penas suspensas, apenas poderei deslocar-me ao memorial que fiz em nome das vítimas e recarregar baterias, pois esta criança morreu a lutar. E se ela morreu a lutar quem somos nós para cairmos sem nos levantarmos?

Hoje, de forma atónita, lia uma notícia sobre o facto de cinco examinadores de condução irem para a cadeia por corrupção! «Cinco examinadores de condução de Vila Verde vão para a cadeia por corrupção».

No entanto, temos todas as outras notícias, que mostram comparativamente com o crime de corrupção, ao nível de um examinador de condução e de um abusador sexual de crianças, a importância de condenar o examinador é muito maior. Ora vejamos: «O Tribunal de Vila Real condenou um homem de 58 anos a quatro anos de pena suspensa por 99 crimes de abuso sexual de uma menina, que ocorreram entre 2016 e 2021».

Tal como acontece ao nível da violência doméstica: «Eu vivo trancada, eu e os meus filhos, sem fazer mal a ninguém», conta a mulher ao Correio da Manhã.

O agressor foi condenado a 3 anos e meio de pena suspensa, em 2019. Tem uma ordem de restrição, que não será cumprida. «Passa-me pelas traseiras, danifica-me o jardim, deixa cartas no correio», denuncia.

Em relação ao crime de violação a mesma coisa: «Pena suspensa para homem condenado por violação e violência doméstica em Leiria».

A mulher «sofreu lesões e ferimentos em várias partes do corpo, designadamente na cabeça, face e tórax». «Agressor condenado a cinco anos de pena suspensa».

Portanto, todas estas decisões demonstram que os monstros ficam cá fora quando se trata de atacar mulheres e crianças, mas quando se trata de um caso tão ridículo como o de condenar examinadores de condução levam com penas de 8 anos e mais de prisão. Não me revejo nesta justiça. Que fecha os olhos ao tipo de violência mais abjeta da nossa sociedade, dando aos mais novos como exemplo as suas sentenças!