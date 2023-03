Quase 40 detidos em Lisboa esta sexta-feira

O Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, durante o dia de sábado, em Lisboa, 39 pessoas.

O anúncio foi feito pela autoridade, num comunicado enviado às redações. O número é menor do que o de sexta-feira, quando foram detidas 45 pessoas.

Entre as 00h00 e as 23h59 desta sábado foram detidas 16 pessoas por condução de veículo sob o efeito do álcool, seis por condução sem habilitação legal, seis por tráfico de estupefacientes, três por detenção ou tráfico de arma proibida, três por desobediência, duas por crimes contra propriedade, duas por cumprimento de mandado de detenção e uma por resistência e coação sobre funcionário.

Além disso, a PSP apreendeu também cinco armas brancas, 80 doses de cannabis, 6 doses de heroína e 16 doses de cocaína.

Neste período, ocorreram 41 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 24 feridos ligeiros e 1 ferido grave.