Uma colisão entre dois veículos pesados deixou, esta segunda-feira de manhã, duas pessoas feridas e obrigou a cortar o trânsito a A4.

Em declarações à agência lusa, fonte do Sub-Comando Regional do Douro da proteção civil disse que o acidente ocorreu pelas 6h43 ao quilómetro 104 da Autoestrada A4, no sentido Vila Real - Bragança.

Encontravam-se, no local, 32 elementos da concessionária da A4, GNR e bombeiros, apoiados por 13 veículos, pelas 8h00.