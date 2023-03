Otamendi continua a ser cobiçado pelo River Plate

O jogador só vai decidir o seu futuro no final da temporada, não se sabe se vai permanecer no Benfica, apesar de ser esse o desejo do clube, ou se sai em busca de novos desafios.





Nicolás Otamendi continua no radar do River Plate. O jogador encontra-se na Argentina para compromissos com a seleção e o treinador do River Plate falou do defesa, que termina o contrato com as águias no final desta época.

“O que posso dizer de Nico? Que acabe bem a temporada e depois que pense [no futuro dele]. Sabe que tem as portas abertas. Está nos quartos de final da Champions e a fazer uma grandíssima temporada no clube dele, no qual é o capitão. Há que ter paciência, não é uma decisão fácil. Quando alguém decide voltar tem de estar 100 por cento convencido”, disse Martín Demichelis.

Otamendi chegou ao Benfica em 2020 e é titular. Está a fazer uma grande temporada, o que tem despertado o interesse de vários clubes.

O jogador só vai decidir o seu futuro no final da temporada, não se sabe se vai permanecer no Benfica, apesar de ser esse o desejo do clube, ou se sai em busca de novos desafios.