Eleições gregas marcadas para 21 de maio

Vão realizar-se eleições parlamentares na Grécia a 21 de maio, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis, um mês depois do acidente ferroviário que matou 57 pessoas.

Durante o Conselho de Ministros, Mitsotakis afirmou que "o país e os cidadãos precisam de horizontes claros (...), as eleições vão realizar-se em 21 de maio".

O líder do partido de direita Nova Democracia (ND), que está no poder desde 2019, enfrentou, desde o dia do acidente que vitimou quase 60 pessoas, 28 de fevereiro, uma onda de protestos, que trouxe à tona os problemas que atingem as ferrovias gregas.

No dia 8 de março, cerca de 65 mil pessoas saíram à rua, fazendo lembrar as manifestações que ocorreram no início dos anos de 2010, no âmbito da crise financeira, em que a Grécia impôs medidas económicas restritivas.

"Estamos aqui para corrigir [os erros]", disse ainda Kyriakos Mitsotakis, de 55 anos.