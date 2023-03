Apenas serão recomendadas as contas do Twitter cuja verificação tenha sido paga

A partir do dia 15 de abril, apenas as contas verificadas – as que pagam uma taxa – no Twitter serão dignas de serem recomendadas a outros utilizadores, anunciou Elon Musk.

A atualização das medidas foi anunciada, esta terça-feira, pelo do do Twitter, da Tesla e também do Space X.

That said, it’s ok to have verified bot accounts if they follow terms of service & don’t impersonate a human — Elon Musk (@elonmusk) March 28, 2023

Segundo o empresário, esta é a única forma que combater as contas falsas de Inteligência Artificial – bots – que criam centenas de contas.

A verificação da conta custa sete dólares (6,5 euros) por mês.