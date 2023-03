Ministério Público pede que todos os arguidos do caso EDP sejam levados a julgamento

O Ministério Público (MP) pediu, esta terça-feira, a ida a julgamento de Manuel Pinho; da mulher, Alexandra Pinho; e de Ricardo Salgado, por todos os crimes que contam na acusação no âmbito do caso EDP.

"Que se pronuncie todos os arguidos nos exatos termos da acusação", pediu o procurador Hugo Neto, no debate instrutório, realizado no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), que vai continuar da parte da tarde com as alegações das defesas dos três arguidos.

Antes já o procurador Carlos Casimiro tinha rebatido dos argumentos invocados pelas defesas do antigo governante, da sua mulher e do ex-banqueiro nos respetivos requerimentos de abertura de instrução.

Recorde-se que o antigo ministro da Economia Manuel Pinho é acusado de um crime de corrupção passiva para ato ilícito, outro de corrupção passiva, um crime de branqueamento de capitais e um crime de fraude fiscal.

Já Alexandra Pinho foi acusada, em concurso efetivo e coautoria material com o marido, de um crime de branqueamento de capitais e outro de fraude fiscal.

Por último, o antigo presidente do BES Ricardo Salgado responde por um crime de corrupção ativa para ato ilícito, um crime de corrupção ativa e outro de branqueamento de capitais.