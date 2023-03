Gonçalo Inácio na lista de verão do PSG

Gonçalo Inácio está no radar do Paris Saint-Germain, o defesa faz parte de uma lista de reforços que os franceses querem comprar já no mercado de verão. Outros nomes como Pau Torresm do Villareal e Kim Min-jae do Nápoles também estão a ser equacionados, segundo avança a imprensa francesa.

O jogador do Sporting tem sido uma das grandes apostas de Rúben Amorim e está ser muito cobiçado por muitos clubes da Premier League, como Manchester United e o Tottenham.

Recorde-se que na época passada os leões recusaram todas as propostas feitas pelo jogador. O jovem tem uma cláusula de 45 milhões de euros.