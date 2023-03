Jovem condenado a 27 anos de prisão por matar homem com quem o pai tinha problemas

Um jovem de 23 anos foi, na passada quinta-feira, condenado a 27 anos de prisão, por esfaquear várias vezes um homem de 47 anos, acabando por provocar a sua morte.

A decisão, tomada pelo júri do tribunal de Hull, no Reino Unido, foi tomada em apenas uma hora e meia.

O crime ocorreu a 31 de agosto do ano passado, tendo o agressor, Harley Robinson, circulado várias vezes pela casa da vítima, Jason Whincup, esfaqueando-o várias vezes, incluindo no fígado.

A agressão foi capturada por câmaras de vigilância, mas, mesmo assim, Robinson declarou-se inocente.

A vítima morreu dois dias após o ataque, devido à gravidade dos ferimentos, em especial o da zona do fígado.

De acordo com o The Mirror, as autoridades suspeitam que a agressão tenha sido motivada por uma vingança entre o pai do homicida e Whincup.

Andrew Pearson, o pai do agressor, teria tido uma disputa com Jason Whincup e Robinson ligou ao pai imediatamente após o ataque. Por isto, a acusação sugere que o agressor o tenha feito para contar ao progenitor sobre a ocorrência.

Contudo, o jovem de 23 anos nunca se declarou culpado, tendo sido condenado a 27 anos de prisão.

Harley Robinson já tinha sido, em dezembro de 2018, condenado a quatro anos de prisão por crimes relacionados com o fornecimento de 'crack' e, em março deste ano, o jovem admitiu que tinha uma faca durante uma rixa num pub.