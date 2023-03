União Europeia acorda proibição da vendas de veículos a combustão a partir de 2035

Prevê-se ainda, de acordo com um comunicado, "um mecanismo de incentivo regulamentar para veículos com emissões zero e baixas, que estará em vigor a partir de 2025 até ao final de 2029".





O Conselho da União Europeia (UE) acordou a proibição, a partir de 2035, da venda de automóveis ligeiros novos com motor a combustão, sendo só permitidos os de emissões zero de dióxido de carbono (CO2), avança a Lusa.

Os ministros do Ambiente da UE, reunidos em conselho, em Bruxelas, decidiram ainda que, entre 2030 e 2034, as emissões de CO2 por carros novos deve ser reduzida em 55%, comparado com níveis de 2021.

Prevê-se ainda, de acordo com um comunicado, "um mecanismo de incentivo regulamentar para veículos com emissões zero e baixas, que estará em vigor a partir de 2025 até ao final de 2029".

Como parte deste mecanismo, integrado no pacote 'Fit for 55' (Objetivo 55), se um fabricante cumprir determinados padrões de referência para a venda de automóveis com emissões zero e baixas, poderá ser recompensado com objetivos menos rigorosos de emissões de CO2, sendo o valor de referência fixado em 25% para automóveis e 17% para furgonetas.

O texto fala ainda do tema dos combustíveis ecológicos, prevendo que a Comissão Europeia apresente uma "proposta de registo de veículos que funcionem exclusivamente com combustíveis neutros em termos de CO2, após 2035, em conformidade com a legislação da UE, fora do âmbito das normas da frota, e em conformidade com o objetivo de neutralidade climática da UE".

O pacote Objetivo 55 é um conjunto de propostas para rever e atualizar a legislação da UE e a criar novas iniciativas com o objetivo de garantir que as políticas da UE estejam de acordo com os objetivos climáticos acordados pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu.