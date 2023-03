Atacante de Centro Ismaelita era "beneficiário de estatuto de proteção"

O ministro da Administração Interna revelou, esta terça-feira, que o atacante do Centro Ismaelita em Lisboa, que matou duas pessoas era "beneficiário de estatuto de proteção internacional".

O suspeito foi “recolocado em Portugal ao abrigo da cooperação europeia” e "não havia qualquer sinalização", disse José Luís Carneiro, sublinhando que se trata “de um homem relativamente jovem, com três filhos menores, de nove, sete e quatro anos de idade. (…) Que foi vítima também do falecimento da sua mulher na Grécia num campo de refugiados, e foi recolocado em Portugal ao abrigo da cooperação europeia e era beneficiário do estatuto de proteção internacional”.

O ministro salientou ainda o facto de a comunidade ismaelita estar “em profunda consternação”, especialmente por se “tratar de um cidadão com fácil relação com todos".