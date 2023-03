Equipa de Miguel Oliveira quer sanções mais pesadas e duras

A RNF Aprilia, equipa de Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP, quer sanções "mais pesadas" aos pilotos culpados no acidente entre o espanhol Marc Márquez (Honda) e o piloto português no GP de Portugal, que teve lugar no domingo, no Algarve.

Em comunicado, a equipa revelou estar a "fazer pressão para sanções mais pesadas e duras por parte dos comissários desportivos"

"As corridas de MotoGP, sejam elas sprint ou as principais, são a alta velocidade e alta intensidade, em que todos os pilotos querem vencer a qualquer custo. Contudo, esse comportamento agressivo pode, muitas vezes, conduzir a consequências nefastas, não só para os próprios pilotos como para os seus adversários", lê-se na nota.

A RNF Aprilia diz que "o incidente entre Marc Márquez e Miguel Oliveira deve servir de chamada de atenção para os pilotos de MotoGP, Moto2 e Moto3".

Acrescenta ainda que "é imperativo que sejam lembrados da severidade das sanções para qualquer tipo de condução irresponsável".

A equipa de Miguel Oliveira sublinha que "condena este tipo de comportamento" e pede "penalizações mais rígidas para impedir futuros incidentes", incluindo dos seus "próprios pilotos".

"Instamos os comissários da FIM [Federação Internacional de Motociclismo] a tomar ações decisivas rapidamente contra este tipo de condução irresponsável, estabelecendo exemplos para os pilotos mais novos", diz ainda a RNF.

O português sofreu uma contusão na perna direita e lesões nos tendões, depois de ser abalroado por Marc Marquez e não vai estar presente na próxima ronda, na Argentina.